O jovem foi avistado na avenida Conde Francisco Matarazzo, no bairro Estação

publicado em 10/06/2019

. O jovem permaneceu detido na carceragem local, ficando à disposição da Justiça (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

Durante patrulhamento de rotina no fim de semana, policiais militares prenderam um jovem de 18 anos, conhecido como ‘Taliban’, por envolvimento com o tráfico de drogas pela avenida Conde Francisco Matarazzo, no bairro Estação, em Votuporanga. O local já é conhecido como ponto de comercialização de drogas na cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz já é conhecido nos meios policiais pela prática do crime desde quando ainda era menor de idade. Ao ver a aproximação da viatura policial, o indiciado jogou um saco plástico no chão e começou a correr, no intuito de fugir dos policiais, porém foi capturado.

Conforme consta na ocorrência, durante a abordagem, os policiais localizaram R$ 362 no bolso da bermuda do acusado, além de apreenderem 23 porções de maconha e duas porções de cocaína embaladas e prontas para serem comercializadas, que estavam no saco plástico jogado fora pelo rapaz.