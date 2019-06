Investigação da quadrilha começou no ano passado depois da polícia receber uma denúncia de que grandes quantidades de droga estariam vindo em ônibus de São Paulo com o destino a Rio Preto.

Drogas apreendidas no ano passado durante as investigações — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Após cerca de duas horas de negociação em uma área nas imediações da BR-262, dez criminosos do grupo que atacou uma agência bancária em Uberaba na madrugada desta quinta-feira (27) se entregaram. Sete pessoas, entre elas uma criança de dois anos, mantidas reféns foram liberadas sem ferimentos.

Mais cedo, na ação, a quadrilha de aproximadamente 25 integrantes trocou tiros com policiais militares por mais de uma hora, causando pânico entre moradores da cidade. Duas pessoas foram baleadas e levadas ao hospital – uma jovem atingida por um tiro na cabeça está em estado gravíssimo. Os assaltantes estavam em caminhonetes, carros e caminhões e cercaram as principais ruas do Centro.

Segundo o comandante da 5ª Região da Polícia Militar (5º RPM) em Uberaba, coronel Lupércio Peres Dalvas, com o grupo preso nas imediações da BR-262 foram apreendidos munição, coletes e vários fuzis, inclusive, um .50. Restrito das Forças Armadas, esse armamento é usado por criminosos e pode perfurar veículos blindados e destruir paredes. Doze veículos usados pelos assaltantes também foram apreendidos.

Informações iniciais da PM apontam que alguns dos presos são de cidades do interior de São Paulo, entre elas Campinas. Eles foram encaminhados à sede da 5ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp). Segundo o coronel Peres, todos vão ser ouvidos durante a tarde pela Polícia Civil.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto (SP) cumpriu mandados de prisão nesta quinta-feira (27) para combater uma quadrilha que fazia tráfico de drogas na região. Dos seis mandados expedidos pela Justiça, cinco pessoas já foram presas. Uma outra pessoa ainda é procurada.

Essa ação é um desdobramento de uma operação que começou no ano passado. A investigação da Polícia Civil começou depois de receber uma denúncia de que grandes quantidades de drogas estariam vindo em ônibus de São Paulo com o destino a Rio Preto.

No ano passado, quatro pessoas envolvidas com a organização criminosa foram presas em flagrante. Em uma das prisões, a polícia encontrou o local onde as drogas ficavam armazenadas.

Foram encontrados 300 quilos de maconha, 10 quilos de cocaína, três armas de fogo e 300 comprimidos de ecstasy.