Um homem acabou preso por armazenar material pornográfico infantil e por tentativa de estupro. Celulares e computadores foram apreendidos.

publicado em 24/06/2019

Celulares e computadores foram apreendidos pela Polícia Civil — Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil fez na manhã desta segunda-feira (24) uma operação contra a pedofilia em Ilha Solteira (SP). Dois homens suspeitos de assediar menores prestaram depoimento para a polícia e, um deles, acabou sendo preso.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, os dois homens mantinham contato por meio do WhatsApp e por redes sociais com crianças e adolescentes em Ilha Solteira e cidades próximas. O contato, segundo a polícia, teria cunho sexual.

A polícia cumpriu na manhã mandados de busca e apreensão na casa dos dois suspeitos, onde foram apreendidos celulares e computadores.

Durante a análise do que foi apreendido, a polícia encontrou material com conteúdo de pornografia infantil em um computador. O dono do computador, um homem de 37 anos, foi preso em flagrante.