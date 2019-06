A vítima tentou efetuar uma compra em uma loja de materiais de construção e foi informado de que seu nome estava cadastrado

publicado em 26/06/2019

O caso foi registrado como estelionato no Primeiro Distrito Policial de Votuporanga e será investigado

Um morador de Votuporanga, de 31 anos, percebeu que seu nome havia sido usado para realizar algumas transações por um indivíduo desconhecido e que teria sido vítima de um golpe de estelionato. O caso foi registrado no Primeiro Distrito Policial da cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima só percebeu o golpe quando tentou realizar uma compra em uma loja de materiais de construção e foi informada de que seu nome estava inscrito nos cadastros do SCPC e Serasa.

Conforme consta na ocorrência, o morador da cidade se dirigiu até a agência central do Correios e solicitou o extrato de seu Cadastro de Pessoa Física (CPF), onde constatou lançamentos de registros que totalizaram o valor de R$ 1.389,48, no entanto, nenhuma das transações foram realizadas pela vítima.

De acordo com a vítima, ele procurou o Procon e abriu reclamações contra os lançamentos, tendo suas reivindicações atendidas. Porém, uma das empresas detentora do crédito apresentou em sua defesa cópia da documentação falsas em nome da vítima.