A colisão aconteceu no cruzamento das avenidas Wilson de Souza Foz e Nove de Julho

publicado em 07/06/2019

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência (Foto: A Cidade)

Da redação

Na manhã desta sexta-feira, por volta das 11h20, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto foi registrado no cruzamento das avenidas Wilson de Souza Foz e Nove de Junho. O motociclista ficou levemente ferido.

Segundo informações da Polícia Militar a Cidade FM, o veículo estava adentrando a avenida Nove de Julho e no cruzamento com a Wilson de Souza Foz, teria avançado a sinalização de ‘pare’ existente no local e acabou colidindo com a motocicleta que seguia pela avenida Wilson Foz.

Ainda conforme as informações repassadas pela PM, o motociclista teve ferimentos leves e por precaução foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Votuporanga.

Conforme orientações da Polícia Militar, com o aumento da frota de veículos, é importante que cada condutor tenha sempre atenção no trânsito, respeitando as sinalizações, limites de velocidades de cada via e o próximo, que também segue pelas ruas do município.