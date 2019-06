Os policiais militares registraram o boletim de ocorrência e as causas do acidente serão apuradas

publicado em 28/06/2019

Um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta foi registrado, na tarde desta sexta-feira, no cruzamento das ruas São Paulo e Acre, em Votuporanga. Uma mulher de 52 anos ficou ferida.

Segundo informações a Polícia Militar, o condutor do veículo, de 44 anos, seguia pela rua Acre, quando teria avançado a sinalização de ‘pare’ e colidido na lateral da motocicleta, que trafegava pela rua São Paulo, sentido bairro-centro.

Ainda conforme as informações, com o impacto da batia, a motociclista de 52 anos caiu no chão e sofreu ferimentos leves no corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga foi acionado para prestar atendimentos.

A mulher foi socorrida pela equipe e encaminhada até a Santa Casa de Votuporanga para receber atendimentos médicos. A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito e evitar maiores transtorno.

Os policiais militares registraram o boletim de ocorrência e as causas do acidente serão apuradas.