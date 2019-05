A prisão dos indiciados aconteceu durante patrulhamento de rotina da equipe policial pela rua Rio Grande

publicado em 05/05/2019

Os inciados foram levados para o 1º DP, onde devem permanecer à disposição da Justiça (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Policiais militares prenderam em flagrante dois jovens de 19 anos pelo furto de uma motocicleta, que estava em uma residência localizada na rua Argentina, no bairro Parque Residencial San Remo, em Votuporanga, durante a manhã desta sexta-feira.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial realizava patrulhamento de rotina pela rua Rio Grande, quando localizou um dos bandidos conduzindo a motocicleta com os faróis apagados. Ao ver a aproximação da viatura, o rapaz demonstrou nervosismo e foi abordado logo em seguida.

Durante o questionamento, o criminoso não possuía o documento do veículo e não soube informar a origem e procedência da motocicleta para os policiais. Em buscas, a PM localizou uma residência com os portões abertos e, em contato com o morador, foi informado de que a moto do mesmo havia sido furtada, sem sinais de arrombamento.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao jovem, que foi encaminhado até o Primeiro Distrito Policial de Votuporanga, onde teria confessado a prática do crime utilizando uma chave de motocicleta e na companhia do outro indivíduo.