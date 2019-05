Segundo a Polícia Militar de Cosmorama, a mulher sofre com problemas psiquiátricos e depressão

publicado em 29/05/2019

Bombeiros de Tanabi e a Polícia Militar de Cosmorama estão fazendo buscas pelo local (Foto: Renan Contrera)

Da redação

Uma mulher, de 35 anos, está desaparecida desde a tarde desta quarta-feira, em uma mata do município de Cosmorama. Equipes do Corpo de Bombeiros de Tanabi e da Polícia Militar de Cosmorama estão realizando buscas pelo local.

Segundo as informações preliminares, a mulher teria entrado na mata pela manhã e não retornou. Preocupados com o desaparecimento, os familiares acionaram os Bombeiros e uma equipe da polícia para iniciar as buscas.

O companheiro da vítima também está acompanhando as buscas juntamente com as autoridades. Conforme informações da Polícia Militar de Cosmorama ao jornal A Cidade, o marido da mulher contou que ela está grávida de oito meses e sofre com problemas psiquiátricos e depressão, por conta disso, teria tido um surto e entrado na mata.

Em abril deste ano, a mulher também passou por situação parecida onde entrou em um canavial no município de Parisi, onde para localizá-la, foram utilizadas equipes do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e do Helicóptero Águia da Policia Militar.

Até o momento, as equipes ainda estão fazendo buscas pelo local.