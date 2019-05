O julgamento de Daniel Pereira Pinheiro está marcado para o dia 31 de maio; crime aconteceu em 8 de dezembro de 2017

publicado em 15/05/2019

O juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, sorteou os 25 nomes para o próximo júri (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

Foram sorteados ontem pelo juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, Jorge Canil, os 25 nomes de jurados para o julgamento de Daniel Pereira Pinheiro. O júri, que está marcado para o dia 31 de maio, às 9h, irá avaliar a culpa e autoria do réu acusado de tentar matar com golpes de adaga Thiago Rocha Pires, em 2017.

Todos os jurados que foram sorteados deverão comparecer no Tribunal do Júri no dia e hora marcados para participar de um novo sorteio, onde serão sorteados os sete nomes que irão compor a mesa do Conselho de Sentença para o julgamento.

Segundo o Ministério Público, o acusado, agindo por motivo torpe, mediante emboscada e empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de adaga em Thiago, provocando-lhe lesões corporais graves, que não se consumou o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente. O réu permanece preso desde 29 de dezembro do 2017.

Relembro o caso

O crime aconteceu durante a madrugada do dia 8 de dezembro de 2017, no bairro Pró-povo em Votuporanga. Segundo as informações repassadas ao jornal A Cidade, Thiago estava estacionado sua motocicleta na rua Rio Colorado, quando um indivíduo teria se aproximado e começou a conversar.

Em dado momento, o suspeito desferiu golpes de adaga contra o mototaxista, que atingiram a perna esquerda, as costas e tórax, fugindo logo em seguida. Thiago foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa.

Após investigações, Daniel foi preso pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) no dia 29 de dezembro do mesmo ano. O acusado foi preso no bairro Pró-povo, próximo ao local do crime. O réu permanece detido desde quando foi atribuída a prisão temporária e, que, posteriormente converteu em prisão preventiva.

Confira os jurados sorteados