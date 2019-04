O flagrante aconteceu em virtude do contato do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender a ocorrência

publicado em 06/04/2019

O boletim de ocorrência foi registrado na Central de Flagrantes de Votuporanga; a mulher permanece detida (Foto: Divulgação)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Policiais militares prenderam em flagrante uma mulher de 43 anos após tentativa de furto de um supermercado, localizado na avenida Brasil, durante a tarde desta quinta-feira, em Votuporanga. O flagrante aconteceu em virtude do contato do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender a ocorrência.

Segundo o boletim de ocorrência, no local, a equipe policial foi informada de que, por meio do sistema de câmeras de segurança, uma mulher estava tentando furtar as mercadorias do estabelecimento comercial e colocando em sua bolsa.

Conforme consta na ocorrência, ao tentar sair do supermercado, a indiciada foi abordada pelo segurança. Durante abordagem, foram constatados que a mulher havia furtado garrafas de bebidas alcoólicas e barras de chocolate.