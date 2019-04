Mulher foi encontrada na casa de uma tia em Bálsamo (SP). Ela nega o crime.

publicado em 11/04/2019

Casa onde o homem que está desaparecido morava em Taquaritinga (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma mulher foi detida nesta quinta-feira (11), em Bálsamo (SP), suspeita de matar um homem durante o carnaval em Taquaritinga (SP).

De acordo com a Polícia Civil, uma denúncia anônima informou que a foragida estava escondida na cidade. A polícia começou a investigar e descobriu que ela estava na casa de uma tia.

Segundo a polícia, a mulher teria matado o rapaz porque ele abusou sexualmente do filho dela, de 4 anos. A mulher nega o crime e diz que Edimar de Souza Marques, de 43 anos, foi morto por um grupo de criminosos. O corpo dele não havia sido encontrado até a publicação desta reportagem.





Segundo o boletim de ocorrência registrado na época do crime, a mulher saiu com as amigas e deixou o filho com uma vizinha, que morava com Edimar.

No dia seguinte, o filho contou para a mãe que Edimar tinha abusado sexualmente dele. A mulher e a vítima começaram uma discussão, mas ela acabou indo embora.

Alguns dias depois, a mulher chamou a vítima para dar uma volta com o intuito de "fazer as pazes" mas, durante a caminhada, ela pegou uma faca e deu dois golpes no pescoço de Edimar.

A Polícia Civil de Bálsamo foi com a mulher até Taquaritinga para tentar localizar o corpo da vítima. Como o caso não foi flagrante, a mulher foi detida.