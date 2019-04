Segundo informações preliminares, a motorista de um dos veículos teria ultrapassado o semáforo da rua Rio de Janeiro

publicado em 29/04/2019

A condutora do veículo cinza teria ultrapassado o semáforo e colidido na lateral do outro carro, que seguia pela rua Sergipe (Foto: A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira entre dois automóveis no cruzamento da rua Sergipe com a rua Rio de Janeiro.

Segundo informações preliminares, um dos veículos teria ultrapassado o semáforo da rua Rio de Janeiro, colidido na lateral de outro carro (que seguia pela Sergipe) e capotado no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, esteve na ocorrência para prestar atendimento.

A motorista do carro que capotou sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga. Já o condutor do outro carro não se feriu. A Polícia esteve no local para registrar a ocorrência.