Vítima descreveu os suspeitos para os polícias. Caso será investigado.

publicado em 09/04/2019

Dois homens roubaram uma clínica de odontologia em São José do Rio Preto (Foto:Reprodução/Agência Brasil)

Dois homens roubaram uma clínica de odontologia na noite desta segunda-feira (8) no bairro Jardim das Oliveiras, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, eles entraram no local usando capacetes e anunciaram estar armados. Eles fugiram levando R$ 3 mil e aparelhos de celular das funcionárias do local.

Na hora da fuga, os ladrões também roubaram o aparelho celular da mãe de uma das funcionárias que estava do lado de fora esperando a filha sair do trabalho.

Uma das vítimas descreveu os suspeitos e as roupas que eles usavam para os policias para facilitar as buscas. A polícia procura pelos suspeitos.