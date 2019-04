O jornal A Cidade conversou com a delegada da DDM de Votuporanga e responsável pelo caso sobre os próximos passos

publicado em 30/04/2019

A delegada da DDM de Votuporanga, Edna Freitas, afirmou que o acusado deve ser interrogado quando chegar na cidade (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

O acusado de matar a ma chadadas Suellen Karine Camilo, em dezembro do ano passado, em Votuporanga, foi preso na madrugada deste domingo em uma zona rural de Cândida, localizada no Estado da Bahia.

Antônio Barbosa dos Santos, de 38 anos, foi preso pelos policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE/Sudoeste) e, como havia um mandado de prisão em aberto, foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Guanambi.

O jornal A Cidade conversou com a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Votuporanga e responsável pelo caso, Edna Rita de Oliveira Freitas, que afirmou que os laudos e inquéritos do crime já foram concluídos. “Como a prisão temporária já foi decretada, nós já solicitamos que a prisão preventiva também seja decretada”, afirmou a delegada.

Conforme informações da delegada, a DDM de Votuporanga está verificando para que uma equipe busque o acusado no Estado da Bahia e realize a transferência do mesmo para a região de Votuporanga, onde deve permanecer detido na cadeia pública de Riolândia até o dia do julgamento.

Questionada sobre os próximos passos, Edna afirmou que “falta o interrogatório dele, que será realizado quando ele chegar aqui e, depois, como o inquérito e os laudos já foram concluídos, deve esperar que a data do julgamento seja marcada”, finalizou.





Relembre o caso

No dia 25 de dezembro de 2018, Suellen Karine, de 29 anos, foi morta a machadadas, no bairro Jardim Eldorado, área rural, próxima a vicinal Adriano Pedro Assi, conhecida como a estrada do 27 em Votuporanga.