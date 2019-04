A Polícia Militar esteve no local para registrar o boletim de ocorrência

publicado em 29/04/2019

A Polícia Militar esteve no local para registrar o boletim de ocorrência (Foto: A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

Um acidente de trânsito entre uma motocicleta e um veículo foi registrado na tarde desta segunda-feira (29) na avenida Wilson de Souza Foz e deixou uma pessoa levemente ferida.

Segundo informações do Samu, o motociclista de 20 anos estava seguindo pela avenida Wilson Foz teria perdido o controle do veículo e caído no chão, deslizando até colidir na lateral do automóvel, que estava parado (em um retorno) para fazer a conversão a esquerda da avenida.

Ainda de acordo com informações do Samu, o jovem sofreu apenas escoriações e foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Votuporanga. O motorista do carro não se feriu.