A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e controlar o trânsito no local

publicado em 03/04/2019

O Samu foi acionado para atender a ocorrência (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Um acidente entre motos foi registrado no início da tarde desta quarta-feira, próximo ao cruzamento da rua Tibagi com a rua Pernambuco, no bairro Patrimônio Novo, em Votuporanga e deixou quatro pessoas feridas.

Conforme informações preliminares, três motocicletas se envolveram na colisão, que teria sido causada por um engavetamento. No acidente, três adultos e uma criança tiveram ferimentos leves, como escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi acionado para prestar atendimentos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para o Pronto Socorro da Santa Casa.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e controlar o trânsito no local. A Perícia também compareceu no local para constatar os fatos. As causas do acidente serão investigadas.