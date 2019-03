Fiscalizações intensas nas rodovias, aumento no policiamento, prevenção durante as viagens são algumas das ações realizadas pela PR

publicado em 02/03/2019

A PR reforçará as fiscalizações nas rodovias com maiores índices de veículos durante o Carnaval (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

Com a chegada do carnaval, é comum ver as rodovias com um fluxo de veículos maior em comparação com os demais dias do ano. Nesta época, muitas pessoas chegam em Votuporanga para comemorar no Oba Festival, no entanto, há também quem viaje para curtir a folia em outros lugares. Em conversa com o jornal A Cidade, a Polícia Rodoviária falou sobre a Operação de Carnaval, que será realizada nestes dias.

Durante este período, o policiamento nas rodovias aumentará consideravelmente no “uso de efetivo administrativo e será realizado escala extra no efetivo operacional e sempre visando as principais rodovias da região onde o fluxo de veículo é maior”, informou o 1º Tenente Marcus Vinicius Ferreira Pinto.

“Serão ações de fiscalizações visando combater as diversas infrações, porém o foco será: ultrapassagem em local proibido, ingestão de bebida alcoólica na direção de veículo automotor, uso de celular na condução de veículo automotor, falta do uso do cinto de segurança e fiscalização em excesso de velocidade”, completou.

Em relação aos locais onde serão realizados eventos de carnaval, a Polícia Rodoviária realizará fiscalizações durante todo o período, com o auxílio de teste do bafômetro durante as paradas, com intuito de combater infrações de embriaguez ao volante e demais ocorrências.

Já para os votuporanguenses que irão viajar no feriado, a recomendação do tenente Marcus é que antes de sair de suas residências, se preparem psicologicamente para percursos longos, além de monitorar o veículo. “Antes de sair de casa, fazer revisão do veículo, verificar os documentos de porte obrigatório, estudar com antecedência o trajeto e respeitar a legislação de trânsito”, reforçou.