Os dois casos de estelionatos foram registrados nas delegacias de Votuporanga e serão investigados

publicado em 14/03/2019

Dois moradores de Votuporanga caíram em golpes (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

Érika Chausson





Uma moradora de Votuporanga, de 59 anos, caiu em um golpe de estelionato do falso parente ao receber uma ligação de um homem dizendo que era seu primo e precisava de dinheiro. O crime foi registrado no Segundo Distrito Policial na tarde desta terça-feira.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima disse que estava em sua residência quando recebeu a ligação do suspeito dizendo que era seu primo e que estava vindo para uma visita surpresa. No entanto, próximo à cidade de São José do Rio Preto seu carro teria quebrado e precisava de dinheiro emprestado para pagar o conserto.

Conforme consta na ocorrência, o indivíduo solicitou que a mulher efetuasse um depósito bancário no valor de R$ 480 na conta do mecânico, tendo a vítima pedido ao seu marido para que realizasse a transação.

De acordo com a mulher, por conta da demora, ela ligou para a residência de seu parente, sendo informada de que o mesmo estaria em uma viagem para o exterior desde o início deste mês, constatando que havia caído em um golpe e tomado um prejuízo na quantia depositada.

O boletim de ocorrência foi registrado como estelionato e o caso será encaminhado para a investigação policial.

Outro caso

Outro caso de estelionato foi registrado em Votuporanga durante a tarde desta terça-feira. Um homem de 35 anos perdeu mais de R$ 1 mil ao efetuar a compra de um aparelho celular pela internet e não receber o produto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz viu o anúncio de um site em uma rede social e iniciou uma negociação com a suposta vendedora por meio do telefone. A vítima alegou que combinou o pagamento no valor de R$ 1.800, sendo que depositou R$ 600 com antecedência e pagaria o restante quando a mulher informasse o código de rastreio do produto no correio.

Ainda de acordo com a vítima, ele realizou mais um deposito no valor de R$ 700 e tentou entrar em contato com a mulher, mas não obteve sucesso. Conforme consta na ocorrência, a vítima informou que o site da referida loja estava fora de ar e o telefone bloqueado.