publicado em 19/03/2019

Os boletins de ocorrência foram registrados no Plantão Policial de Votuporanga e os casos serão encaminhados para a investigação (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

Érika Chausson





Um adolescente de 16 anos foi assaltado por um ban dido armado enquanto seguia da residência de sua namorada para a sua casa. A ocorrência foi registrada durante a tarde deste domingo na Central de Flagrantes de Votuporanga.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi abordada pelo suspeito que estava com uma arma de fogo em sua cintura e perguntou se o jovem gostaria de comprar entorpecentes, tendo o mesmo negado.

Conforme consta na ocorrência, ao negar, o menor foi ameaçado, sendo obrigado a acompanhar o indivíduo até uma residência localizada na rua das Paineiras, aparentemente de um amigo do criminoso, já que havia outro homem no local, porém sem se envolver no assalto.

De acordo com a vítima, durante o roubo, o ladrão ingeria bebida alcoólica e exigiu que o menino entregasse todos os pertences pessoais. O jovem foi liberado em seguida sob ameaça de morte caso ele acionasse a polícia.

Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso. O boletim de ocorrência foi registrado e o caso será encaminhado para a investigação policial.