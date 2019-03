Érika Chausson

Uma residência, localizada na rua Jerônimo Figueira da Costa, próximo ao Instituto Federal na zona Norte de Votuporanga, foi invadida e furtada por um indivíduo desconhecido durante a noite deste sábado. Segundo informações preliminares, o local estava locado para turistas que vieram para o Oba Festival.

De acordo com o boletim de ocorrência, o bandido entrou na casa mediante arrombamento das portas dos fundos e subtraíram aparelhos celulares, dinheiro, além de diversos objetos que estavam no local e uma caminhonete Ford Ranger com placa de Rio Preto.

Conforme consta na ocorrência, os locatários estavam no Oba Festival quando o crime aconteceu. Após o furto, o criminoso fugiu do local rapidamente. O boletim de ocorrência foi registrado na Central de Flagrantes de Votuporanga e o caso será encaminhado para a investigação policial.