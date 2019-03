Os indiciados já estavam sendo investigados pela Especializada pela prática do crime

publicado em 07/03/2019

Os policiais apreenderam aparelhos celulares, entorpecentes e uma quantia em dinheiro (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga prendeu na tarde desta quinta-feira quatro pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas, sendo dois homens e duas mulheres. Os indiciados já estavam sendo investigados pela Especializada.

Na tarde desta quinta-feira, cientes de que um casal da cidade de Valentim Gentil viria até Votuporanga em uma motocicleta para buscar drogas, os policiais acompanharam toda a movimentação.

No bairro Pró-Povo em Votuporanga, o casal adquiriu drogas de uma mulher e ao retornar para a cidade de Valentim Gentil, os agentes realizaram a abordagem. Com a passageira da moto, os policiais encontraram dois pacotes contendo 100 gramas de cocaína.

Os policiais ainda prenderam o outro integrante da quadrilha responsável pela aquisição da droga naquela cidade. De acordo com as autoridades, ele é integrante do PCC e desempenhava a função de "Disciplina" naquela cidade.

Os policiais da Especializada retornaram para Votuporanga seguindo para o bairro Pró Povo onde realizaram a prisão da mulher que fez a venda da droga.

Com eles os policiais apreenderam também dinheiro da venda de drogas e celulares utilizados pela quadrilha. A quantidade de cocaína apreendida seria suficiente para fracionar pelo menos 300 porções da droga.

Os presos foram encaminhados para a sede da Dise, onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e posteriormente, conduzidos para uma cadeia da região.