publicado em 21/03/2019

A DIG de Votuporanga localizou e prendeu o acusado de matar Darci José de Carvalho (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga, prendeu durante esta quinta-feira o acusado de matar Darci José de Carvalho com golpes de faca, após uma discussão em um bar, localizado no bairro Estação, em Votuporanga no dia 21 de janeiro deste ano.

Segundo informações, após cometer o crime, o suspeito fugiu do local e permanecia foragido da polícia. A equipe da Especializada iniciou as investigações para identificar o homem, conhecido como ‘Jhow’ e realizar a prisão.

Durante as investigações, os policiais conseguiram encontrar a localização do acusado e em operação com o apoio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, realizaram uma abordagem surpresa na residência, que inclusive, está localizada próxima ao local do homicídio.

Apresentando resistência durante a prisão, o indiciado foi contido pelas autoridades, sendo encaminhado até a sede da DIG da cidade, onde será realizado os procedimentos de praxe da Polícia Judiciária.