publicado em 22/03/2019

Ninguém se feriu durante a ocorrência (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado para atender uma ocorrência de princípio de incêndio em um restaurante localizado na avenida Vale do Sol, durante a noite desta sexta-feira. Ao jornal A Cidade, a equipe do resgate informou que um pedestre que estava próximo do local viu a fumaça e acionou as autoridades.

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma fritadeira teria sido o motivo das chamas no restaurante Garfu’s. A equipe teve acesso imediato ao estabelecimento e conseguiu conter o fogo rapidamente com o extintor do próprio local. Por conta das chamas, parte do forro foi danificado.

Ninguém se feriu durante a ocorrência. A Polícia Militar esteve no local para registrar o boletim de ocorrência.