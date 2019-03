O acidente aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira, próximo ao município de Cruzeiro da Fortaleza (MG)

publicado em 21/03/2019

O acidente aconteceu na BR-146, próximo ao KM 59, no município de Cruzeiro da Fortaleza (Foto: Reprodução)

Da redação

Um caminhoneiro de Votuporanga, identificado como Emerson Luis da Silva de 39 anos, morreu em um acidente na BR-146, próximo ao KM 59, no município de Cruzeiro da Fortaleza, durante a madrugada desta quinta-feira.

Segundo informações preliminares, a Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para atender a ocorrência. No local, por motivos ainda a serem apurados, o veículo teria tombado e colidido, ficando com a cabine próximo da pista de rolamento e o restante em um canteiro existente próximo ao trevo.

Ainda de acordo com as informações, Emerson teria vindo a óbito no local. No caminhão, era transportado diversos fardos de açúcar, que ficou espalhado na pista por conta da colisão. A perícia foi acionada e o automóvel retirado por uma equipe do guincho da cidade.

Conforme informações dos familiares ao jornal A Cidade, as causas do acidente ainda são desconhecidas. A família foi avisada por meio de um posto de combustíveis de Votuporanga, no entanto, sem muitos detalhes.

De acordo com a família, o corpo de Emerson está previsto para chegar em Votuporanga no período da tarde. O horário de sepultamento ainda não foi definido.