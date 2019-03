Operação da Vara da Infância e Juventude com o apoio da Guarda Civil Municipal foi realizada na noite desta sexta-feira, 29, em Rio Preto

publicado em 30/03/2019

Adolescentes são flagrados em festa com bebidas e drogas

Uma operação da Vara da Infância e Juventude em conjunto com a Guarda Civil Municipal acabou com uma festa com mais de 70 adolescentes, na noite desta sexta-feira, 29, em uma chácara na Estância Unitra, em Rio Preto. O local já havia sido fiscalizado e autuado em 2016.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, a chamada "Crazy Trips Party" foi organizada por dois adolescentes. Na festa, haviam mais de 300 pessoas. A Guarda chegou ao local após uma denúncia e surpreendeu os adolescentes consumindo bebidas alcoólicas e fumando narguilé.

No local, foram apreendidos diversas bebidas alcoólicas, produtos para consumo de narguilé, latas de spray antirrespingo de solda e porções de maconha que foram encontradas abandonadas dentro da chácara.

Segundo o boletim de ocorrência, os organizadores e os adolescentes que estavam participando do evento foram encaminhados à Central de Flagrantes. Foi necessário um ônibus para o transporte dos adolescentes. Após serem identificados, eles foram liberados na presença de seus tutores legais.