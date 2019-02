A indiciada negou que fosse sua e disse que teria pego a marmita de outra mulher no estacionamento da penitenciária

publicado em 12/02/2019

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante ao tentar entrar na penitenciária de Riolândia transportando drogas escondidas em uma marmita na tarde deste domingo. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Votuporanga.

Segundo informações do boletim de ocorrência, durante a revista para entrar no local para a visita, um agente penitenciário localizou escondido em meio a uma macarronada diversas porções de maconha. A acusada iria visitar seu companheiro.

Questionada sobre o entorpecente, a indiciada negou que fosse sua e disse que teria pego a marmita de outra mulher no estacionamento da penitenciária. A outra mulher, que já estava visitando seu companheiro, também foi questionada e negou que teria entregue o objeto.

Ambas foram encaminhadas até a Central de Flagrantes de Votuporanga. A presa estava com o filho, que foi entregue pela autoridade ao responsável do Conselho Tutelar, presente no momento da ocorrência.