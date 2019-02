Ele estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto e não resistiu

publicado em 14/02/2019

João Augusto dos Santos foi socorrido pelo Samu de Votuporanga (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

Morreu nesta quarta-feira João Augusto dos Santos, de 42 anos, após ser atropelado na rua Thomaz Paes da Cunha Filho, no bairro Estação, em Votuporanga no último sábado (09). Ele estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto desde o dia do acidente.

Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida por um veículo e sofreu ferimentos graves na região da cabeça. Ela foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, e encaminhado até a Santa Casa de Votuporanga.

João foi atendido pela equipe médica do hospital do município e posteriormente, ele foi transferido para o Hospital de Base de Rio Preto, onde permaneceu internado até esta quarta-feira, quando veio a óbito.

João Augusto dos Santos residia em uma entidade assistencial na cidade. O sepultamento acontecerá nesta quinta-feira, às 15h, no Cemitério Jardim das Flores.