O indiciado já estava sendo investigado pelos agentes da Especializada pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região

publicado em 28/02/2019

Os policiais apreenderam na residência do indiciado algumas porções de maconha, dinheiro e material utilizado na embalagem (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu na manhã desta quinta-feira, um homem por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Matarazzo na cidade. O indiciado já estava sendo investigado pelos agentes da Especializada pela prática do crime.

Segundo informações dos policiais, na manhã desta quinta-feira, os agentes monitoravam o local e flagraram quando o traficante vendeu uma porção da droga para um dependente, que logo foi embora sentido o bairro, não sendo possível realizar a abordagem.

Diante das evidências da comercialização dos entorpecentes no local, os policiais realizaram uma abordagem surpresa pela residência do acusado e em buscas localizaram nove porções de maconha embaladas e prontas para a venda, além de dinheiro e material utilizado na embalagem da droga.

Em virtude do ocorrido, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao homem, que foi encaminhado até a sede da Dise de Votuporanga, onde foi autuado por tráfico de drogas e posteriormente, encaminhado para uma cadeia da região, onde ficará à disposição da Justiça.