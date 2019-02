O criminoso escondia as drogas no telhado de sua casa em Nhandeara; ele já cumpriu pena pelo mesmo crime

publicado em 23/02/2019

Os policiais apreenderam diversas porções de cocaína, aparelho celular e uma quantia em dinheiro oriundo do tráfico (Foto: Divulgação/DISE)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a DISE de Votuporanga, prendeu em flagrante, na noite desta sexta-feira, um homem de 36 anos por tráfico de drogas na cidade de Nhandeara. O criminoso já cumpriu pena pelo mesmo crime e era investigado pela Especializada.

Segundo os policiais civis da DISE, durante as investigações, os policiais receberam informações de que o indiciado estava traficando cocaína em sua residência naquela cidade. Em virtude dos fatos, a polícia realizou diligências pelo local com apoio de duas equipes.

Durante o acompanhamento, os policiais flagraram o momento em que um usuário foi até a casa para comprar os entorpecentes do criminoso e realizaram a abordagem do traficante.

Em busca pessoal, os agentes da Especializada localizaram uma quantia em dinheiro, oriunda do tráfico. Já em revista pelo local, foram encontrados escondidos no telhado, embaixo da calha, dez sacolas plásticas com 131 porções de cocaína embaladas e prontas para a comercialização aos dependentes. Os policiais também apreenderam um aparelho celular.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao traficante, que foi conduzido até a sede da DISE de Votuporanga, onde deve permanecer detido até ser apresentado à audiência de custódia.