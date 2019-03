Polícia

Dise de Votuporanga prende 'Ticão' por tráfico de drogas

Policiais Civis da Especializada já monitoravam as atividades ilícitas do investigado há algum tempo pelo envolvimento no crime

publicado em 28/02/2019

Os policiais apreenderam um tijolo pesando aproximadamente meio quilo (Foto: Divulgação/Dise) Érika Chausson erika@acidadevotuporanga.com.br A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, durante uma ação de combate ao tráfico de drogas prendeu na tarde desta quinta-feira, um homem de 29 anos conhecido como "Ticão" no bairro São João em Votuporanga. Policiais Civis da Especializada já monitoravam as atividades ilícitas do investigado há algum tempo pelo envolvimento no crime. Apesar de ele trabalhar como pizzaiolo em uma pizzaria da cidade, nas horas vagas, ele se dedicava à venda de drogas. Na tarde desta quinta-feira, cientes de que na residência da Rua Nelcides Oliveira, no bairro São João, "Ticão" estava guardando drogas, os policiais tomaram a residência de surpresa e em buscas pelo local encontraram um tijolo prensado de maconha dentro da geladeira que teve peso aproximado de meio quilo. Depois de fracionado, o tijolo renderia em torno de 170 porções da droga para a venda a usuários. Com ele, os policiais apreenderam também um celular. O investigado foi conduzido à sede da Dise de Votuporanga, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e posteriormente encaminhado para uma cadeia da região, ficando à disposição da Justiça.



