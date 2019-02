Moradores de Votuporanga encontraram a carteira da vítima jogada nas proximidades do local e levaram até a rádio Cidade FM

publicado em 13/02/2019

A vítima ouviu o anúncio na programação da Cidade FM e entrou em contato para recupera-la; polícia vai investigar o caso (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Uma idosa de 77 anos teve sua carteira roubada por um indivíduo desconhecido que teria solicitado ajuda mecânica durante a manhã desta terça-feira no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Guaporé em Votuporanga. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que teria ido até a padaria e quando retornava pela calçada da rua Barão do Rio Branco, um indivíduo se aproximou com um veículo e estacionou próximo do local.

De acordo com a senhora, o suspeito desceu do carro e a questionou se ela teria água porque seu carro apresentava problemas mecânicos, tendo a vítima negado e seguido em direção a sua residência.

Quando estava próximo ao cruzamento da via com a rua Guaporé, a idosa alegou que o indivíduo passou por ela novamente e realizou a conversão, estacionando na contramão. O bandido saiu do carro novamente e foi em direção à vítima, subtraiu sua carteira e fugiu rapidamente do local.

Segundo consta na ocorrência, a senhora alegou que havia R$ 100 em dinheiro e que não sofreu nenhuma lesão em decorrência dos fatos. O boletim de ocorrência foi registrado no Primeiro Distrito Policial de Votuporanga.

Moradores de Votuporanga encontraram a carteira da senhora próximo ao local do ocorrido e entregaram na rádio Cidade FM. A vítima ouviu o anúncio na programação da Cidade FM e entrou em contato para recupera-la.