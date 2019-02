A indiciada afirmou aos policiais militares que antes do ocorrido estava em uma festa e negou realizar o teste do bafômetro

publicado em 12/02/2019

O boletim de ocorrência foi registrado domingo na Central de Flagrantes de Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

A Polícia Militar prendeu em flagrante uma mulher de 39 anos após se envolver em um acidente de trânsito ao qual conduzia o veículo embriagada na manhã deste domingo no cruzamento da avenida Brasil com a avenida José Marão Filho em Votuporanga.

O flagrante aconteceu após a PM ser acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no local. Segundo informações do boletim de ocorrência, a indiciada conduzia o veículo pela avenida Brasil quando colidiu com uma motocicleta que estava parada no semáforo na mesma via.

De acordo com a ocorrência, o piloto da motocicleta caiu no chão e foi socorrido com ferimentos leves. No local, os policiais constataram que a mulher estava com uma instauração de suspensão de sua carteira de habilitação.

Segundo consta na ocorrência, a indiciada apresentava sinais de embriaguez, no entanto, se recusou a realizar o teste do bafômetro e confessou ter saído de uma festa antes do ocorrido. Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada para a Central de Flagrantes, onde o médico legista constatou a embriaguez.