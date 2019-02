O crime aconteceu no dia 25 agosto de 2017 no Jardim Barreto daquela cidade

publicado em 08/02/2019

O julgamento será hoje no Tribunal do Júri de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Érika Chausson

O juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Fórum da Comarca de Votuporanga, Jorge Canil, realiza hoje o julgamento de Maykon Cantilha Toledo, às 9h, no Tribunal do Júri. O conselho de sentença irá avaliar a culpa e autoria do réu, acusado de matar a facadas Fabiana Macedo de Oliveira, em 2017, em Valentim Gentil.

Segundo o Ministério Público, o acusado, agindo por motivo fútil, mediante meio cruel, empregando recurso de dificultou a defesa da vítima e em razão da condição de sexo feminino, desferiu golpes de faca em Fabiana, provocando-lhe a morte.

Relembre o caso

O crime foi registrado em uma residência localizada no bairro Jardim Barreto, em Valentim Gentil no dia 25 de agosto de 2017. O rapaz desferiu, pelo menos, 12 facadas na vítima, que morreu no local, e fugiu. Após cometer o homicídio, o rapaz fugiu para a cidade de Meridiano, onde foi preso em flagrante e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.

A Polícia Militar da região se mobilizou e deu início ao patrulhamento a fim de encontrar o rapaz. O acusado do crime foi localizado em Meridiano, onde foi preso em flagrante pelos policiais daquela cidade. Ele foi conduzido

para a delegacia de Fernandópolis, prestou depoimento e foi encaminhado posteriormente para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, ficando à disposição da Justiça.