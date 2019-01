A prisão aconteceu em decorrência do patrulhamento da PM por conta de denúncias anônimas sobre um dos acusados

04/01/2019

A Polícia Militar apreendeu dois tijolos de maconha, além de uma pequena quantia em dinheiro e aparelhos celulares (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Policiais militares prenderam quatro homens por envolvimentos com o tráfico de drogas na rua Rio de Janeiro no bairro Vila América durante a noite de anteontem em Votuporanga. A prisão aconteceu em decorrência do patrulhamento da Polícia Militar por conta de denúncias anônimas sobre um dos acusados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais avistaram os acusados, de 28 anos e 23 anos, em um veículo pela avenida Onofre de Paula e realizaram a abordagem. Durante a revista, as autoridades não localizaram nada de ilícito com o jovem de 23 anos, no entanto, foi encontrada uma porção de crack e outra de cocaína, com o outro indiciado.

Diante das denúncias, os policiais se deslocaram até a residência de um dos presos, ondem encontrado mais dois indivíduos, de 28 anos e de 24 anos, também envolvidos com o tráfico. Em busca pelo local, a polícia localizou uma mochila contendo dois tijolos de maconha e uma porção de cocaína.