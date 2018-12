O acidente aconteceu próximo a rotatória do trevo de Simonsen, km 511, por volta das 16h

O motorista do veículo teria perdido o controle da direção e colidido na traseira no ônibus (Foto: A Cidade)

Um pai, André Luiz Dionísio Takahashi de 38 anos e uma filha de dez meses morreram na tarde desta sexta-feira, por volta das 16h, em um grave acidente na rodovia Euclides da Cunha, no km 511, próximo a rotatória do trevo de Simonsen.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, um ônibus do DER estava parado no acostamento prestando serviço de roçagem quando o motorista do veículo Fiesta teria perdido o controle da direção e colidido na traseira do veículo estacionado.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, quatro pessoas estavam no automóvel, sendo que uma adolescente, D.M.M.S de 15 anos foi socorrida com ferimentos leve e encaminhada para a Casa de Saúde. Uma mulher de 35 anos foi socorrida pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU de Votuporanga e o Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a Santa Casa de Votuporanga.

As equipes de resgate constataram o obtido do homem, identificado como André Luiz Dionísio Takahashi, no local. A filha, uma bebê de aproximadamente um ano, foi socorrida em estado gravíssimo para a Santa Casa. Policiais militares e a perícia também compareceram no local.

A rodovia teve um dos lados da via parcialmente interditado. O trânsito foi controlado pela Polícia Rodoviária e o DER.

A Santa Casa de Votuporanga informa que, A.L.D.T, 38 anos não deu entrada no Hospital. Informamos que L.G., 10 meses, deu entrada no Pronto Socorro nesta sexta-feira (28/12), às 17h02, infelizmente já em óbito. A.G., de 35 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta sexta-feira (28/12), às 16h54 e neste momento passa por procedimentos cirúrgicos. Seu estado de saúde é considerado grave.