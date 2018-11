Quem tiver informações deve procurar imediatamente a polícia de Votuporanga, ou entrar em contato pelo telefone

publicado em 12/11/2018

Francis Lucas desapareceu quando foi em um sítio com os amigos no último domingo (Foto: Arquivo Pessoal)

Da redação

Francis Lucas da Silva Nogueira está desaparecido em Votuporanga. Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz saiu no último domingo (11) para ir em um sítio que fica localizado em Parisi, com os amigos por volta das 12h e não retornou até o momento.

No dia do ocorrido, o homem estava usando uma bermuda, uma camiseta e um chinelo. Como ele não retornou para casa até o momento, seu pai e seu padrasto se deslocaram até o local para procura-lo, no entanto, só encontraram a camiseta e a bermuda do rapaz.

Segundo informações da polícia, o procurado tem 33 anos, pesa aproximadamente 50 kg e tem 1,70 de altura. O tom do seu cabelo é castanho claro, ondulado e curto. Ele tem a pele branca.

Quem tiver informações sobre onde está Francis Lucas da Silva Nogueira, deve procurar imediatamente a polícia de Votuporanga, ou entrar em contato pelo telefone 17 99714-3680.