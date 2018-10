No carro havia mais 200 tabletes de maconha; os três suspeitos foram encaminhados à cadeia de Guarani D’oeste

publicado em 01/10/2018

Polícia apreende carro com quase 600 quilos de maconha em Populina (Foto: Polícia Rodoviária Estadual)

Quatros homens foram presos com quase 600 quilos de maconha na Rodovia Antônio Balduino, próximo ao trevo de Populina (SP), após perseguição policial neste domingo (30).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a perseguição começou na Rodovia Euclides da Cunha, em Jales (SP), quando três carros não respeitaram o sinal de parada e seguiram sentido a Populina.

Ainda de acordo com a PRE, os policiais perseguiram dois veículos por 40 quilômetros até conseguirem pará-los. Em um dos carros estava um homem de 30 anos e no outro, dois jovens de 24 anos. Os tabletes da droga estavam no porta-malas e no banco de trás.

Os três suspeitos foram encaminhados à cadeia de Guarani D’oeste (SP) e a droga levada à Polícia Federal de Jales.

Já o motorista do terceiro carro que também estaria envolvido no crime fugiu sentido Minas Gerais, mas foi preso em um canavial pela Polícia Rodoviária de Iturama (MG). No carro havia mais 200 tabletes de maconha.