A vítima alegou que um indivíduo se passou por funcionário de uma agência bancária de Votuporanga e aplicou o golpe

publicado em 20/10/2018

A vítima saiu da agência bancária e, em seguida, foi abordada por um indivíduo não identificado (Foto: A Cidade)

Da redação





Mais um golpe de estelionato foi registra do em Votuporanga. Desta vez, uma mulher de 66 anos, procurou o Primeiro Distrito para registrar o crime. Segundo informações da idosa, ela foi até sua agência bancária para sacar um dinheiro da sua conta, quando foi surpreendida pelo indivíduo.

De acordo com a ocorrência, após utilizar o serviço de autoatendimento, ela saiu do banco e quando estava quase fazendo o cruzamento da rua São Paulo com a Piauí, foi abordada por um homem, dizendo que era funcionário da agência e que ela teria esquecido seu extrato bancário no caixa eletrônico. Mesmo negando, o rapaz pediu para conferir o cartão de crédito.

Quando a mulher pegou o cartão para utilizá-lo novamente, notou que o rapaz havia entregue o cartão errado. A vítima foi até a agência para verificar e constatou que na sua conta bancária haviam sido realizadas seis transações em vários dias diferentes, totalizando um prejuízo de R$ 8.053,00.