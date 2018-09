L.B.O, de 20 anos, foi preso em flagrante em sua residência, localizada na rua Antônio Topassio, no bairro CDHU

publicado em 13/09/2018

Com eles os policiais apreenderam arma, munições, dinheiro, balança de precisão e drogas (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu na tarde desta quarta-feira (13) um jovem de 20 anos, identificado como L.B.O., por posse ilegal de arma de fogo e munição, além de porte de entorpecente. A ocorrência foi registrada pela rua Antônio Topassio, no bairro CDHU.

De acordo com a polícia, a equipe realizava patrulhamento pela zona norte de Votuporanga a fim de localizar um veículo produto de estelionato no endereço indicado. Pelo local, o jovem autorizou a entrada dos policiais em sua residência, porém, a motocicleta não foi localizada.

Durante buscas pelo local, a PM encontrou no quarto do rapaz um revólver calibre 32 com a numeração suprimida, sendo que a arma estava municiada com uma munição do mesmo calibre já deflagrada. Ainda pelo local a equipe localizou outra munição calibre 38 intacta, além de uma balança de precisão, uma porção de maconha, um celular e certa quantia em dinheiro.

De imediato foi dada voz de prisão ao indiciado, que foi conduzido para o 2º Distrito Policial. Pelo local, a autoridade policial ratificou a voz de prisão do infrator, que foi encaminhado para a cadeia local, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida pela equipe da viatura I-16335, cabos Biliassi e Clemente, com o apoio da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), cabo Rodrigo e soldado Martins, Comando Força Patrulha, tenente F. Machado e cabo Romero, e Comando Grupo Patrulha, sargento Barbizani e cabo Valdambrini.