O flagrante aconteceu no domingo (12) e com o adolescente foram apreendidos drogas e R$ 230 em dinheiro

publicado em 13/08/2018

O adolescente recebeu voz de apreensão e foi levado para a Central de Flagrantes; com ele foram apreendidos drogas e dinheiro (Foto: Arquivo/A Cidade)

Aline RuizA Polícia Militar de Votuporanga apreendeu um menor por tráfico de drogas no Centro da cidade. O flagrante aconteceu no domingo (12) e com o adolescente foram apreendidos drogas e R$ 230 em dinheiroSegundo informações do boletim de ocorrência, o fato foi registrado durante patrulhamento da PM pelo Centro da cidade. Em determinado momento, a equipe avistou um indivíduo próximo a um carro em atitude suspeita, sendo que o mesmo, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir. Pelo caminho ele deixou caiu uma sacola com 22 porções de maconha e 20 de cocaína.O infrator foi abordado em seguida e durante busca pessoal foi localizado em seu poder a quantia de R$ 230 em dinheiro. Questionado, o menor revelou que iria gastar o dinheiro em uma festa de peão da região.O adolescente recebeu voz de apreensão e foi levado para a Central de Flagrantes. O delegado de plantão elaborou um boletim de ocorrência e o menor permanece agora à disposição da Justiça.