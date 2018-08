O crime foi descoberto ontem pelo supervisor da loja; produtos foram furtados semana passada, na rua Amazonas, no Centro

publicado em 08/08/2018

O crime de furto qualificado foi descoberto e registrado apenas ontem, no 1º Distrito Policial (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizIndivíduos desconhecidos invadiram uma loja de departamentos de Votuporanga e levaram 51 celulares. O crime foi registrado na última quinta-feira (2), na rua Amazonas, no Centro da cidade, porém, foi descoberto e registrado apenas ontem, no 1º Distrito Policial.De acordo com informações do boletim de ocorrência, o supervisor da loja de Votuporanga contou que indivíduos desconhecidos arrombaram o cadeado do local e entraram no depósito da loja. Posteriormente, eles levaram 51 aparelhos celulares das marcas Samsung e Motorola.O crime deverá ser investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Câmeras de segurança poderão ajudar na elucidação dos fatos.