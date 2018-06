W.K.C.S., de 25 anos, foi preso em flagrante pela equipe da Polícia Militar após tentar fugir com uma moto furtada

publicado em 04/06/2018

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem, que foi conduzido para o 2º Distrito Policial (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA equipe da DEJEM (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar) de Votuporanga prendeu, na tarde desta segunda-feira (4), um rapaz de 25 anos por furto de motocicleta. O flagrante foi realizado após intensa perseguição pelas ruas da cidade, até que o infrator foi abordado pela rua Paraná, no bairro Chácara das Paineiras.Segundo informações da polícia, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro Chácara das Paineiras a fim de localizar uma motocicleta Honda/CBX 200, de cor vermelha, que teria sido furtada na manhã desta segunda-feira (4), pela avenida Emílio Arroyo Hernandes. Em determinado momento, os policiais avistaram um indivíduo em uma motocicleta pela rua Das Paineiras. O rapaz, ao notar a presença policial, fugiu em direção à rua Paraná em alta velocidade.Ainda de acordo com a PM, o motociclista andou por várias ruas, inclusive pela contramão, colocando em risco à própria vida e a de outras pessoas que estavam passando pelo local. Ao chegar em frente ao numeral 2181, o condutor pulou do veículo e fugiu a pé, mas foi abordado quando chegou na rua Paraguai.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem, que foi conduzido para o 2º Distrito Policial. No local, a delegada Edna Rita de Oliveira Freitas ratificou a voz de prisão e encaminhou o indiciado para a cadeia da cidade, onde permanecerá à disposição da Justiça.A ocorrência foi atendida pela equipe da DEJEM, cabo Paulo e soldado Aranha.