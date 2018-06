O infrator foi conduzido para a Central de Flagrantes e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D'Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça

publicado em 01/06/2018

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem com arma, drogas e munições no bairro Belo Horizonte (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem com arma, drogas e munições no bairro Belo Horizonte, em Votuporanga. A prisão foi realizada na noite desta quinta-feira (31), após uma denúncia de agressão e ameaça registrada na casa do infrator.

Segundo informações da PM, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de agressão e ameaça. A vítima, que também é esposa do autor dos crimes, revelou para a polícia que o mesmo estaria bastante agressivo e com uma arma de fogo ameaçando os seus familiares. Ao chegar no local, os policiais solicitaram que o infrator levantasse as mãos e ficasse de costas para ser revistado, porém, ele saiu correndo pelas ruas daquela região.

Solicitado apoio de outras equipes da polícia, foi dado início ao patrulhamento em busca de localizar o autor dos fatos. Em determinado momento, e após cerco policial, o indiciado foi detido. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, dentro de seu carro as equipes localizaram porções de cocaína e certa quantia em dinheiro.

Ao retornar para a casa do infrator, a vítima autorizou a entrada da PM, que no local apreendeu um revólver calibre 22 da marca Taurus, seis munições intactas e porções de maconha e cocaína. Além disso, os policiais ainda encontraram mais 221 pinos vazios escondidos dentro da residência.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido para a Central de Flagrantes. No local, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão e encaminhou o mesmo para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde ele permanecerá à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida pela equipe da PM composta pelos cabos Garcia e Permegiane, que contou com o apoio do Comando Força Patrulha, tenente Alexandre e cabo Mainerdi, da viatura I-16323, tenente Sarah e cabo Edwaldo, da viatura I-16327 do Comando Grupo Patrulha, sargento Souza e cabo Silmar, da Força Tática, sargento Freitas e cabos Guilherme e Dutra, da ROCAM, cabo Rodrigo e soldado Martins e da viatura I-16317, cabo J.Carvalho e soldado Freire.