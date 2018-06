Homem dependente químico ameaçava se matar com duas facas, mas foi impedido pela PM no bairro Cohab Jardim Brisas

publicado em 03/06/2018

Homem dependente químico ameaçava se matar com duas facas, mas foi impedido pela PM no bairro Cohab Jardim Brisas (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

Na tarde deste sábado (2), a Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga foi acionada para atender uma ocorrência onde um homem de 32 anos, dependente químico, estava em posse de duas facas e iria se matar. O fato foi registrado na rua Manoel Martins Hernandes, no bairro Cohab Jardim Brisas.

De acordo com informações da polícia, a vítima, totalmente transtornada, estava trancada dentro da casa de seus pais, onde na cozinha ameaçava cometer suicídio. O rapaz estava armado com duas facas, sendo que uma delas estava com a lâmina em seu pescoço e a outra em sua cintura.

No local, após solicitado apoio de outras equipes, foi necessário o uso das Técnicas de Gerenciamento de Crise, onde o comandante da Força Tática, sargento Freitas, acompanhado do tenente F.Machado, do Comando Força Patrulha, deu início nas negociações. Após cerca de três horas, os policiais conseguiram acalmar o homem, que posteriormente desistiu de cometer suicídio.

Com o término da ocorrência, o rapaz foi socorrido e medicado pela equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado), que o encaminhou para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde passou por atendimento médico.

Os dados dos fatos foram levados pela PM para a Central de Flagrantes. No local, o delegado de plantão registrou um boletim de ocorrência e o auto de exibição e apreensão das duas facas utilizadas pelo rapaz.

A ocorrência foi atendida pela equipe da Força Tática, sargento Freitas e cabos Guilherme e Dutra, com o apoio do Comando Força Patrulha, tenente F.Machado e cabo Thiago, e da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), cabo Rodrigo e soldado Martins.