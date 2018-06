O crime foi registrado em uma praça, localizada na rua Dos Lírios, esquina com a rua Minas Gerais, no bairro São João

publicado em 08/06/2018

Aline Ruiz

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) prendeu na manhã desta sexta-feira (8) três suspeitos de matar a tiros o jovem Paulo Vitor Sestito, de 24 anos, na madrugada do dia 14 de março. O crime foi registrado em uma praça, localizada na rua Dos Lírios, esquina com a rua Minas Gerais, no bairro São João.

Segundo informações da DIG, os policiais civis deram início à operação policial na manhã desta sexta-feira (8) para o cumprimento de mandados de prisão temporária em desfavor dos suspeitos de terem praticado o homicídio. Foram presos R.G.S., de 19 anos, W.C.G.S, de 23 anos, e B.C.B, de 18 anos, sendo dois homens e uma mulher. Ainda segundo a polícia, as equipes também cumpriram mandado de busca e apreensão nas residências dos investigados apreendo aparelhos de telefone celular.

Todos os suspeitos foram conduzidos para a sede da DIG e encaminhados para cadeias públicas da região, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Relembre o caso

Segundo informações do boletim de ocorrência, no dia dos fatos a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de um homicídio, por volta das 4h30. Ao chegar no local, a equipe encontrou o jovem dentro de um carro GM/Monza, de cor preta, já sem vida. Foi constatado pela perícia que o rapaz levou cinco tiros, dois nas costas, dois no punho esquerda e um na perna esquerda. Também havia marcas de disparos no vidro da porta do condutor do carro.

Paulo Vitor era natural de Votuporanga e morador da rua Dr. Antonio Alves da Silveira, no bairro São João. Era casado e deixou duas filhas pequenas. Ele trabalhava com manutenção de ar condicionado.