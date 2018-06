Menina de 11 meses teve ferimentos nas pernas, no peito e no queixo

publicado em 04/06/2018

Uma criança de 11 meses sofreu queimaduras pelo corpo em um acidente doméstico na noite de sexta-feira (1º), em uma casa no bairro Jardim Manoel Del Arco, em São José do Rio Preto (SP).

O caso foi registrado na polícia neste sábado (2) como lesão corporal.

De acordo com a polícia, a menina estava na cozinha da casa e acabou puxando o cabo de uma panela com água quente em cima da pia. A mãe da criança estava fazendo canjica em um fogão à lenha. A panela caiu na criança, que sofreu queimaduras nas pernas, no peito e no queixo.

A criança foi socorrida para a UPA da região norte e logo depois encaminhada para o Hospital da Criança. A avó disse no boletim de ocorrência que levará a neta para o Hospital Padre Albino, em Catanduva (SP), especializado em vítimas com queimaduras. Não há informações sobre o estado de saúde dela.