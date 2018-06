Três pessoas que estavam em um carro e dois passageiros de outro automóvel morreram em batida em rodovia da região

publicado em 04/06/2018

Um dos carros envolvido no acidente ficou com a frente destruído (Foto: Monize Poiani/TV TEM)

Duas vítimas do acidente que envolveu dois carros e um caminhão, e terminou com cinco mortes na Rodovia Roberto Mário Perosa, que liga Sales a Urupês (SP), são veladas na manhã desta segunda-feira (4) no cemitério municipal de Tabapuã (SP).





Estão sendo velados Silvio Roberto Nicoleti, de 54 anos, e Maria Inês dos Santos Parvio. Além das vítimas, estava no carro Elza dos Santos Nicoleti, que está internada em estado estável no Hospital Padre Albino, em Catanduva (SP).





Em outro carro estavam Oliveira Leonardo Paixão, de 63 anos, e Maria Alice Gonçalves Paixão, de 60 anos. Eles eram de Bebedouro (SP) e serão enterradas na cidade. A outra vítima é João Batista Gonçalves, que foi enterrada neste domingo (3) em Irapuã (SP).





O acidente

A batida entre três veículos aconteceu no sábado (2), por volta das 20h. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual de Catanduva, que atendeu a ocorrência, o acidente ocorreu após um dos carros tentar fazer uma ultrapassagem no quilômetro 39+400.





O veículo com placas de Bebedouro seguia no sentido Urupês quando, segundo a polícia, tentou ultrapassar um caminhão.





No momento em que saiu da pista, o veículo bateu de frente com um carro que vinha no sentido contrário, com placas de Tabapuã.





Ainda conforme a polícia, com o impacto, um dos carros ainda atingiu o pneu de um caminhão, que perdeu o controle, saiu da pista e atingiu várias árvores.





Fonte: G1, Rio Preto e Araçatuba