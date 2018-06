I.A.C., de 17 anos, teria tentado agredir sexualmente a dona da casa em março; nesta sexta-feira (1) ele foi preso após furtar a residência

publicado em 02/06/2018

A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um adolescente de 17 anos por furto na noite desta sexta-feira (1), no bairro Colinas (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um adolescente de 17 anos por furto na noite desta sexta-feira (1), no bairro Colinas. O infrator, inclusive, foi reconhecido pela vítima como sendo o responsável por ter entrado em sua casa em março deste ano e tentado abusá-la sexualmente.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento da Força Tática pela Zona Norte de Votuporanga. Em determinado momento, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de um furto, no bairro Colinas. Após patrulhamento pela região, a polícia localizou um indivíduo próximo à Igreja Santo Expedido carregando vários objetos em atitude suspeita, sendo o mesmo abordado em seguida.

Posteriormente, a equipe foi até a rua Arcídio Romani, onde a residência que o adolescente teria furtado foi localizada, já que estava com a janela do banheiro arrombada. Em contato com a dona do imóvel, a mesma, ao visualizar o suspeito de ter praticado o crime, revelou para os policiais que o adolescente teria invadido a sua residência em março deste ano e, armado com uma faca, teria tentado abusá-la sexualmente. Ela contou também que no momento dos fatos estava com o seu filho e chegou a lutar com o agressor, que fugiu em seguida. Os objetos encontrados com o indiciado também foram reconhecidos pela mulher como sendo de sua propriedade.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao infrator, que foi conduzido para a Central de Flagrantes. No local, o delegado de plantão encaminhou o menor para a cadeia local, onde ele permanecerá à disposição da Vara da Infância e Juventude.