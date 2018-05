A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 20h20 dessa terça-feira (22)

publicado em 23/05/2018

Da redação

Mais um motociclista foi vítima de um acidente de trânsito no trecho interditado da rodovia Péricles Belini. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 20h20 dessa terça-feira (22).

Segundo informações, J.L.R.N., de 46 anos, não teria visto a sinalização de interdição, quando colidiu com sua motocicleta contra um barranco de terra. Ele foi socorrido para a Santa Casa de Votuporanga.

O hospital afirmou que “J.L.R.N., de 46 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta terça-feira (22), vítima de acidente de trânsito. Ele passou por atendimento e foi transferido às 2h55 para o Hospital de Base de São José do Rio Preto”.

Ponte

A ponte cedeu na terça-feira de Carnaval, dia 13 de fevereiro, durante uma forte chuva na cidade. Na época, um lado da via, sentido Votuporanga-Nhandeara, já estava interditado desde janeiro deste ano, quando o A Cidade apurou que a laje de aproximação, na entrada da ponte, havia dado um problema e gerado um degrau na rodovia também após chuvas. Um desvio foi feito na pista ao lado, no sentido contrário.

A expectativa do DER é que a ponte seja liberada ainda neste mês.

Acidente

Após mais de dois meses da ponte completamente interditada, no dia 23 de abril, um idoso de 60 anos, identificado como José Soares de Souza, morador de Buritama, morreu após colidir com sua moto em um monte de terra da ponte interditada da rodovia, no trecho que passa por Votuporanga.

O acidente foi registrado na madrugada do último dia 23, sendo que a vítima foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga, onde morreu na manhã do mesmo dia.