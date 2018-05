J.C.S.B., de 28 anos, pilotava uma moto quando perdeu o controle da direção; o passageiro do veículo conseguiu fugir

publicado em 26/05/2018

Com o traficante de 28 anos, a equipe da Força Tática de Votuporanga apreendeu um tijolo de maconha e dinheiro (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu mais um traficante na noite de sexta-feira (25). Identificado como J.C.S.B., de 28 anos, o infrator tentou fugir de moto, mas sofreu um acidente e acabou preso em flagrante. Outro indivíduo que estava como passageiro conseguiu fugir. Com ele foi apreendido um tijolo de maconha.Segundo informações da PM, a equipe da Força Tática realizava patrulhamento pelo bairro Matarazzo quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, o condutor da moto empreendeu fuga em alta velocidade por diversas ruas de Votuporanga.Em determinado momento, pela rua Cadetes, o condutor da moto perdeu o controle da direção e colidiu na lateral de um carro que estava estacionado na via. Com o impacto, ambos caíram, sendo que o passageiro se levantou rapidamente e fugiu a pé pulando os muros das residências próximas, não sendo localizado. Já o condutor foi abordado e durante busca pessoal foi localizado em seu poder um tijolo de maconha, além de certa quantia em dinheiro.O traficante de 28 anos foi conduzido pelos policiais para a Central de Flagrantes. No local, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Posteriormente ele foi encaminhado para a cadeia local, onde permanecerá à disposição da Justiça.